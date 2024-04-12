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Мавра Семеновна

Место рождения

Фенево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.05.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1806

Отец: Семен Дмитриевич

Мать: Мавра Захаровна

Фенево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.09.1822

Муж: Стефан Кириллович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1831

Дочь: Погодина Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Кириллович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1833

Дочь: Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Кириллович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Кириллович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1846

Дочь: Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Кириллович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Кириллович

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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