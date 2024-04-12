Мавра Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.05.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1806
Отец: Семен Дмитриевич
Мать: Мавра Захаровна
Бракосочетание
17.09.1822
Муж: Стефан Кириллович
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1831
Дочь: Погодина Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Кириллович
Рождение ребёнка
18.08.1833
Дочь: Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Кириллович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Кириллович
Рождение ребёнка
14.03.1846
Дочь: Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Кириллович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Кириллович
Смерть
Неизвестно