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Погодина Дарья Стефановна

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.03.1831

Дата смерти

05.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1831

Отец: Стефан Кириллович

Мать: Мавра Семеновна

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.10.1850

Муж: Шумилов Харитон Антонович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1855

Муж: Погодин Миней Иванович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1858

Сын: Погодин Виктор Минеевич

Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1858

Дочь: Ефимия Минеевна

Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.03.1904
Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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