Погодина Дарья Стефановна
Место рождения
Дата рождения06.03.1831
Дата смерти05.03.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1831
Отец: Стефан Кириллович
Мать: Мавра Семеновна
Бракосочетание
30.10.1850
Бракосочетание
12.01.1855
Рождение ребёнка
13.09.1858
Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1858
Дочь: Ефимия Минеевна
Отец ребёнка: Погодин Миней Иванович
Смерть
05.03.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно