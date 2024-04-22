Герасименко (Черкашина) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Черкашина) Лариса Владимировна

Место рождения

Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963

Отец: Черкашин Владимир Ефимович

Мать: Черкашина Анна Марковна

Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.06.1982

Дочь: Герасименко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Герасименко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
02.03.1986

Сын: Герасименко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Герасименко Алексей Владимирович

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1992

Дочь: Герасименко Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Герасименко Алексей Владимирович

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