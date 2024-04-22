Герасименко (Черкашина) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963
Рождение ребёнка
28.06.1982
Дочь: Герасименко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Герасименко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
02.03.1986
Сын: Герасименко Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Герасименко Алексей Владимирович
Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1992
Дочь: Герасименко Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Герасименко Алексей Владимирович