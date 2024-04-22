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Герасименко Алексей Владимирович

Место рождения

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1959

Отец: Герасименко Владимир Иванович

Мать: Герасименко Таисия Ивановна

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.06.1982

Дочь: Герасименко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Герасименко Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
02.03.1986

Сын: Герасименко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Герасименко Лариса Владимировна

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1992

Дочь: Герасименко Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Герасименко Лариса Владимировна

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