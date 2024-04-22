Герасименко Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1959
Рождение ребёнка
28.06.1982
Дочь: Герасименко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Герасименко Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
02.03.1986
Сын: Герасименко Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Герасименко Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
23.02.1992
Дочь: Герасименко Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Герасименко Лариса Владимировна