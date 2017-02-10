Герасименко (Бачалова) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1931
Дата смерти10.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1959
Сын: Герасименко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович
Смерть
10.02.2017