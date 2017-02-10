Герасименко (Бачалова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Бачалова) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1931

Дата смерти

10.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1959

Сын: Герасименко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Герасименко Владимир Иванович

Смерть
10.02.2017
Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
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