Герасименко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасименко Владимир Иванович

Герасименко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1928

Дата смерти

18.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928

Отец: Герасименко Иван

Мать: Герасименко Мария Мефодьевна

Рождение ребёнка
25.03.1959

Сын: Герасименко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна

Смерть
18.05.2005
Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close