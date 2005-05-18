Герасименко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1928
Дата смерти18.05.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928
Отец: Герасименко Иван
Рождение ребёнка
25.03.1959
Сын: Герасименко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Герасименко Таисия Ивановна
Смерть
18.05.2005