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Герасименко Сергей Алексеевич

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Место рождения

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1986

Отец: Герасименко Алексей Владимирович

Мать: Герасименко Лариса Владимировна

Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
28.09.2013

Жена: Герасименко Антонина Васильевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
28.09.2013

Жена: не указана

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.12.2016

Сын: Герасименко Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Герасименко Антонина Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.04.2022

Сын: Герасименко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Герасименко Антонина Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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