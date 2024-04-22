Герасименко Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1986
Бракосочетание
28.09.2013
Бракосочетание
28.09.2013
Рождение ребёнка
10.12.2016
Сын: Герасименко Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Герасименко Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.2022
Сын: Герасименко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Герасименко Антонина Васильевна