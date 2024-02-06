Черкашин Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашин Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1935

Дата смерти

30.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1935

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
20.06.1963

Дочь: Герасименко Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Черкашина Анна Марковна

Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашина Светлана

Мать ребёнка: Черкашина Анна Марковна

Смерть
30.04.1986
Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
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