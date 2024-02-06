Черкашин Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1935
Дата смерти30.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1935
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
20.06.1963
Дочь: Герасименко Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Черкашина Анна Марковна
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкашина Светлана
Мать ребёнка: Черкашина Анна Марковна
Смерть
30.04.1986
Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область