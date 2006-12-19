Черкашина (Сарвилова) Анна Марковна
Место рождения
Дата рождения19.12.1937
Дата смерти19.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1937
Отец: Сарвилов Марк
Рождение ребёнка
20.06.1963
Дочь: Герасименко Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Черкашин Владимир Ефимович
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкашина Светлана
Отец ребёнка: Черкашин Владимир Ефимович
Смерть
19.12.2006
Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область