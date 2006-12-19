Черкашина (Сарвилова) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Сарвилова) Анна Марковна

Место рождения

Терновой, Милютинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.12.1937

Дата смерти

19.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1937

Отец: Сарвилов Марк

Мать: Ермилова Александра Антоновна

Терновой, Милютинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.06.1963

Дочь: Герасименко Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Черкашин Владимир Ефимович

Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашина Светлана

Отец ребёнка: Черкашин Владимир Ефимович

Смерть
19.12.2006
Верхнеподпольный, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
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