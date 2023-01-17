хутор Терновой, хутор Терновой, Милютинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Терновой

Милютинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
800Терновой.при рч. Гнилой.12529116115
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888Терновый.при рч. Гнилой.110258081
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Милютинская станица
4396Терновой хутор, Милютинской станицы, при реке Гнилой1385777548551Хуторское правление, 1 церковь, приходское училище2251107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Милютинский район
48755Терновойхутор48°35'00"41°34'00"M-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Милютинский муниципальный район, Милютинское сельское поселение
60633433126х Терновойхутор
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