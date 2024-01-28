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Шитохин Виктор Федорович

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Место рождения

Лодейное поле

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитохин Федор Федорович

Мать: Шитохина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шитохина) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный | Участник ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
01.10.1947

Сын: Шитохин Валерий Викторович

Мать ребёнка: Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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