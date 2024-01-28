Шитохин Виктор Федорович
Место рожденияЛодейное поле
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитохин Федор Федорович
Мать: Шитохина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шитохина) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный | Участник ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
01.10.1947
Сын: Шитохин Валерий Викторович
Мать ребёнка: Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна
Смерть
Неизвестно