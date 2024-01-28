Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шитохина) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Шитохин Виктор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитохин Виктор Федорович

Рождение ребёнка
01.10.1947

Сын: Шитохин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Шитохин Виктор Федорович

Смерть
Неизвестно

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