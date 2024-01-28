Шитохин Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитохин Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитохин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Шитохина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитохин Борис

Мать ребёнка: Шитохина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитохин Юрий

Мать ребёнка: Шитохина ?

Смерть
Неизвестно

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