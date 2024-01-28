Шитохина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитохина ?

Шитохина ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитохин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Шитохин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитохин Борис

Отец ребёнка: Шитохин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитохин Юрий

Отец ребёнка: Шитохин Федор Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.