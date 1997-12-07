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Шитохин Валерий Викторович

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Место рождения

г.Черниховск

Дата рождения

01.10.1947

Дата смерти

07.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947

Отец: Шитохин Виктор Федорович

Мать: Шитохина (Самусева) Нина Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Бракосочетание
29.05.1971

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
12.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
1976
Переезд из Кириш
Смерть
07.12.1997
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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