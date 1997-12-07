Шитохин Валерий Викторович
Место рожденияг.Черниховск
Дата рождения01.10.1947
Дата смерти07.12.1997
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Бракосочетание
29.05.1971
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
1976
Переезд из Кириш
Смерть
07.12.1997
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно