Зоря (Романко) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
13.09.1869 ст.
Вера Григорьевна (Демяненко) Гончаренко
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
поручители: Денис Шевченко и Павел Ковалев, Павел Романко и Семен Шевченко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XP-B?i=600&cc=3... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Зоря Матрона Власовна
Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-D?i=582&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.
Сын: Зоря Яков Васильевич
Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
Рождение ребёнка
12.10.1880 ст.
Дочь: Чичикало Параскева Власовна
Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Дочь: Куксенко Мария Власовна
Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-5?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.10.1884 ст.
Неонила Григорьевна Демяненко
Рождение ребёнка
25.04.1886 ст.
Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
Восприемник
19.02.1887 ст.
Архип Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Дочь: Анастасия Власовна
Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.01.1890 ст.
Емельян Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно