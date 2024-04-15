Зоря (Романко) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоря (Романко) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
13.09.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Вера Григорьевна (Демяненко) Гончаренко
Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Муж: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Хотень, Сумська область
поручители: Денис Шевченко и Павел Ковалев, Павел Романко и Семен Шевченко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XP-B?i=600&cc=3... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Зоря Матрона Власовна

Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-D?i=582&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.

Сын: Зоря Яков Васильевич

Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.10.1880 ст.

Дочь: Чичикало Параскева Власовна

Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Дочь: Куксенко Мария Власовна

Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-5?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Григорьевна Демяненко
Рождение ребёнка
25.04.1886 ст.

Сын: Зоря Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Архип Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Дочь: Анастасия Власовна

Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.

Сын: Зоря Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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