Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Жена: Зоря Мария Яковлевна

Хотень, Сумська область
поручители: Денис Шевченко и Павел Ковалев, Павел Романко и Семен Шевченко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XP-B?i=600&cc=3... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Зоря Матрона Власовна

Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-D?i=582&cc=3511744
Восприемник
14.07.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Даниловна Демяненко
Восприемник
09.03.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Денисовна Шевченко
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.

Сын: Зоря Яков Васильевич

Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Данилович Демяненко
Рождение ребёнка
12.10.1880 ст.

Дочь: Чичикало Параскева Власовна

Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.09.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Даниловна Демяненко
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Дочь: Куксенко Мария Власовна

Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-5?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Данилович Демяненко
Рождение ребёнка
25.04.1886 ст.

Сын: Зоря Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Данилович Демяненко
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Дочь: Анастасия Власовна

Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.

Сын: Зоря Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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