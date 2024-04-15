Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Жена: Зоря Мария Яковлевна
Хотень, Сумська область
поручители: Денис Шевченко и Павел Ковалев, Павел Романко и Семен Шевченко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XP-B?i=600&cc=3... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Зоря Матрона Власовна
Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-D?i=582&cc=3511744
Восприемник
14.07.1877 ст.
Ольга Даниловна Демяненко
Восприемник
09.03.1878 ст.
Матрона Денисовна Шевченко
Рождение ребёнка
19.03.1878 ст.
Сын: Зоря Яков Васильевич
Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна
Восприемник
15.12.1879 ст.
Павел Данилович Демяненко
Рождение ребёнка
12.10.1880 ст.
Дочь: Чичикало Параскева Власовна
Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна
Восприемник
19.09.1882 ст.
Ефросиния Даниловна Демяненко
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Дочь: Куксенко Мария Власовна
Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-5?i=376&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.03.1885 ст.
Яков Данилович Демяненко
Рождение ребёнка
25.04.1886 ст.
Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна
Восприемник
22.02.1887 ст.
Федор Данилович Демяненко
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Дочь: Анастасия Власовна
Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.09.1891 ст.
Мать ребёнка: Зоря Мария Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно