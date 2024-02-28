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Зоря Кузьма Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.04.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1886 ст.

Отец: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Мать: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
Крещение
26.04.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96B-7?i=417&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.05.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Клавдия Яковлевна Харченко
Восприемник
24.03.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Захар Яковлевич Харченко
Восприемник
26.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Матвеевна Куксенко
Смерть
Неизвестно
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