Зоря Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1886 ст.
Крещение
26.04.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96B-7?i=417&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
17.05.1903 ст.
Клавдия Яковлевна Харченко
Восприемник
24.03.1905 ст.
Захар Яковлевич Харченко
Восприемник
26.07.1905 ст.
Евдокия Матвеевна Куксенко
Смерть
Неизвестно