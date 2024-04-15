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(Зоря) Анастасия Власовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888 ст.

Отец: Зоря Влас (Василий) Пантелеймонович

Мать: Зоря Мария Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.07.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Зоренко
Восприемник
09.05.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Матвеевич Кукса
Смерть
Неизвестно
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