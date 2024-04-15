(Зоря) Анастасия Власовна
Место рождения
Дата рождения14.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
15.12.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.07.1905 ст.
Иван Иванович Зоренко
Восприемник
09.05.1908 ст.
Николай Матвеевич Кукса
Смерть
Неизвестно