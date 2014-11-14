Богданов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1933
Дата смерти14.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1933
Отец: Богданов Николай
Рождение ребёнка
06.02.1958
Дочь: Погодина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова Нина Павловна
Рождение ребёнка
12.11.1969
Дочь: Богданова Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова Нина Павловна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
14.11.2014