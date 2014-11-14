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Богданов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1933

Дата смерти

14.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1933

Отец: Богданов Николай

Мать: Секизова Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.02.1958

Дочь: Погодина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Богданова Нина Павловна

Рождение ребёнка
12.11.1969

Дочь: Богданова Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Богданова Нина Павловна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
14.11.2014
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