Богданова (Семенова) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1935
Дата смерти21.12.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1935
Отец: Семенов Павел
Мать: Чекунова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
06.02.1958
Дочь: Погодина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
12.11.1969
Дочь: Богданова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Николаевич
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
21.12.2011