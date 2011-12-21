Богданова (Семенова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Семенова) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1935

Дата смерти

21.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1935

Отец: Семенов Павел

Мать: Чекунова Мария Захаровна

Рождение ребёнка
06.02.1958

Дочь: Погодина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1969

Дочь: Богданова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Николаевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
21.12.2011
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