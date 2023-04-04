Погодина (Богданова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина (Богданова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1958

Отец: Богданов Сергей Николаевич

Мать: Богданова Нина Павловна

Рождение ребёнка
22.07.1979

Дочь: Заболотнева Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Погодин Юрий Александрович

Рождение ребёнка
16.06.1986

Сын: Погодин Роман Юрьевич

Отец ребёнка: Погодин Юрий Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1988

Дочь: Ильяшенко Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Погодин Юрий Александрович

Нижнеподкумский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погодин Юрий Александрович

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