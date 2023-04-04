Погодина (Богданова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1958
Рождение ребёнка
22.07.1979
Дочь: Заболотнева Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Погодин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
16.06.1986
Отец ребёнка: Погодин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1988
Дочь: Ильяшенко Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Погодин Юрий Александрович
Нижнеподкумский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно