Погодин Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1950
Дата смерти16.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1979
Дочь: Заболотнева Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Погодина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
16.06.1986
Мать ребёнка: Погодина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
09.08.1988
Дочь: Ильяшенко Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Погодина Татьяна Сергеевна
Нижнеподкумский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2012