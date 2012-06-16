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Погодин Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1950

Дата смерти

16.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1979

Дочь: Заболотнева Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Погодина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
16.06.1986

Сын: Погодин Роман Юрьевич

Мать ребёнка: Погодина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.08.1988

Дочь: Ильяшенко Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Погодина Татьяна Сергеевна

Нижнеподкумский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погодина Татьяна Сергеевна

Смерть
16.06.2012
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