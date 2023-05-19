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Богданова Марина Сергеевна
Богданова Марина Сергеевна
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Место рождения
Пятигорск
, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Дата рождения
12.11.1969
Пол
Женский
Отец
Богданов Сергей Николаевич
1933 г.р.
Мать
Богданова (Семенова) Нина Павловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1969
Отец:
Богданов Сергей Николаевич
Мать:
Богданова Нина Павловна
Пятигорск
, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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