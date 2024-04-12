Новокрещенова (Викторенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокрещенова (Викторенко) Анна

Место рождения

Даневка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Викторенко Ефим

Мать: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Новокрещенов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.04.1917

Дочь: Решетняк Александра Савельевна

Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Кульчинская Роза Виссарионовна

Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокрещенов Гавриил Савельевич

Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новокрещенов Савелий

Смерть
Неизвестно
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