Новокрещенова (Викторенко) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Викторенко Ефим
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Новокрещенов Иван Савельевич
Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий
Рождение ребёнка
17.04.1917
Дочь: Решетняк Александра Савельевна
Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Кульчинская Роза Виссарионовна
Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокрещенов Гавриил Савельевич
Отец ребёнка: Новокрещенов Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новокрещенов Савелий
Смерть
Неизвестно