Новокрещенов Савелий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новокрещенов Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Новокрещенов Иван Савельевич
Мать ребёнка: Новокрещенова Анна
Рождение ребёнка
17.04.1917
Дочь: Решетняк Александра Савельевна
Мать ребёнка: Новокрещенова Анна
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Кульчинская Роза Виссарионовна
Мать ребёнка: Новокрещенова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокрещенов Гавриил Савельевич
Мать ребёнка: Новокрещенова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новокрещенова Анна
Смерть
1931