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Новокрещенов Савелий

Место рождения

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новокрещенов Неизвестно

Мать: не указана

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Новокрещенов Иван Савельевич

Мать ребёнка: Новокрещенова Анна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.04.1917

Дочь: Решетняк Александра Савельевна

Мать ребёнка: Новокрещенова Анна

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Кульчинская Роза Виссарионовна

Мать ребёнка: Новокрещенова Анна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокрещенов Гавриил Савельевич

Мать ребёнка: Новокрещенова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новокрещенова Анна

Смерть
1931
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
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