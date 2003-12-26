Решетняк (Новокрещенова) Александра Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1917
Дата смерти26.12.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1917
Отец: Новокрещенов Савелий
Мать: Новокрещенова Анна
Рождение ребёнка
06.08.1938
Сын: Решетняк Владимир Лазаревич
Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1940
Дочь: Михеева Раиса Лазаревна
Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
26.03.1949
Сын: Решетняк Виктор Лазаревич
Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Дочь: Решетняк Светлана Лазаревна
Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Некрасова Любовь Лазаревна
Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1954
Сын: Решетняк Геннадий Лазаревич
Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Бельман Надежда Лазаревна
Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2003