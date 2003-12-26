Решетняк (Новокрещенова) Александра Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк (Новокрещенова) Александра Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1917

Дата смерти

26.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1917

Отец: Новокрещенов Савелий

Мать: Новокрещенова Анна

Рождение ребёнка
06.08.1938

Сын: Решетняк Владимир Лазаревич

Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1940

Дочь: Михеева Раиса Лазаревна

Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
26.03.1949

Сын: Решетняк Виктор Лазаревич

Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1951

Дочь: Решетняк Светлана Лазаревна

Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Некрасова Любовь Лазаревна

Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.02.1954

Сын: Решетняк Геннадий Лазаревич

Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Бельман Надежда Лазаревна

Отец ребёнка: Решетняк Лазарь Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетняк Лазарь Петрович

Смерть
26.12.2003
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