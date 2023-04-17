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Решетняк Лазарь Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1911

Дата смерти

15.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911

Отец: Решетняк Пётр Павлович

Мать: Решетняк Аксиния

Рождение ребёнка
06.08.1938

Сын: Решетняк Владимир Лазаревич

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Рождение ребёнка
07.03.1940

Дочь: Михеева Раиса Лазаревна

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Попал в плен (военное)
С 1941 по 1945
Был в плену в финском лагере
Рождение ребёнка
26.03.1949

Сын: Решетняк Виктор Лазаревич

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1951

Дочь: Решетняк Светлана Лазаревна

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Некрасова Любовь Лазаревна

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.02.1954

Сын: Решетняк Геннадий Лазаревич

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Бельман Надежда Лазаревна

Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетняк Александра Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
15.09.1983
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