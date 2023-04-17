Решетняк Лазарь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1911
Дата смерти15.09.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1911
Отец: Решетняк Пётр Павлович
Мать: Решетняк Аксиния
Рождение ребёнка
06.08.1938
Сын: Решетняк Владимир Лазаревич
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Рождение ребёнка
07.03.1940
Дочь: Михеева Раиса Лазаревна
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1945
Был в плену в финском лагере
Рождение ребёнка
26.03.1949
Сын: Решетняк Виктор Лазаревич
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Рождение ребёнка
01.01.1951
Дочь: Решетняк Светлана Лазаревна
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Некрасова Любовь Лазаревна
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Рождение ребёнка
21.02.1954
Сын: Решетняк Геннадий Лазаревич
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Бельман Надежда Лазаревна
Мать ребёнка: Решетняк Александра Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1983