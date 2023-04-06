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Новокрещенов Иван Савельевич

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Место рождения

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

До 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910

Отец: Новокрещенов Савелий

Мать: Новокрещенова Анна

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокрещенов Виталий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новокрещенова Неля Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокрещенов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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