Новокрещенов Иван Савельевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910
Отец: Новокрещенов Савелий
Мать: Новокрещенова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокрещенов Виталий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новокрещенова Неля Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокрещенов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно