Викторенко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторенко Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Викторенко Силантий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1988

Сын: Викторенко Степан Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторенко Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторенко Максим Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторенко Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторенко Антон Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новокрещенова Анна

Мать ребёнка: не указана

Даневка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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