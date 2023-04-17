Викторенко Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Викторенко Силантий Ефимович
Рождение ребёнка
1988
Сын: Викторенко Степан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторенко Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторенко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторенко Антон Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новокрещенова Анна
Смерть
Неизвестно