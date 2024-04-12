Викторенко Силантий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти28.08.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Викторенко Ефим
Рождение ребёнка
1916
Сын: Викторенко Максим Силантьевич
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Арест
06.08.1937
Арестован 6 августа 1937 г. Тонкерейский РО НКВД. Приговорен: тройка УНКВД СКО 28 августа 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.. Приговор: ВМН Реабилитирован 28 ноября 1957 г. Президиум СК облсуд ЗА НЕДОКА... Показать все
Смерть
28.08.1937