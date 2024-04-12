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Викторенко Силантий Ефимович

Место рождения

Даневка, Чернігівська область

Дата рождения

1890

Дата смерти

28.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Викторенко Ефим

Мать: не указана

Даневка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Викторенко Максим Силантьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Арест
06.08.1937
Арестован 6 августа 1937 г. Тонкерейский РО НКВД. Приговорен: тройка УНКВД СКО 28 августа 1937 г., обв.: 58-10 УК РСФСР.. Приговор: ВМН Реабилитирован 28 ноября 1957 г. Президиум СК облсуд ЗА НЕДОКА... Показать все
Смерть
28.08.1937
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