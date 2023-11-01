Пыжов Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжов Иван Архипович

Пыжов Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Пыжов Архип Иванович

Мать: Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Рождение ребёнка
15.01.1867

Сын: Пыжов Павел Иванович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Пыжов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
08.11.1882

Сын: Пыжов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
07.10.1889

Дочь: (Пыжов) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ксения

Смерть
1893

Мы используем куки для улучшения работы сайта.