Пыжов Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Пыжов Архип Иванович
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Рождение ребёнка
15.01.1867
Сын: Пыжов Павел Иванович
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
24.10.1875
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
08.11.1882
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
07.10.1889
Дочь: (Пыжов) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ксения
Смерть
1893