Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжов Архип Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Пыжов) Ефимия Архиповна
Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Пыжова) Марина Архиповна
Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Пыжов Иван Архипович
Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович