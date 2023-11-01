Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Ивановна

Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Архип Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Пыжов) Ефимия Архиповна

Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пыжов Владимир Архипович

Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Пыжова) Марина Архиповна

Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пыжов Иван Архипович

Отец ребёнка: Пыжов Архип Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.