Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжов Иван Архипович
Рождение ребёнка
15.01.1867
Сын: Пыжов Павел Иванович
Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович
Рождение ребёнка
24.10.1875
Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович
Рождение ребёнка
08.11.1882
Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович
Рождение ребёнка
07.10.1889
Дочь: (Пыжов) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович