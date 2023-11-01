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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Иван Архипович

Рождение ребёнка
15.01.1867

Сын: Пыжов Павел Иванович

Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович

Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Пыжов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович

Рождение ребёнка
08.11.1882

Сын: Пыжов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович

Рождение ребёнка
07.10.1889

Дочь: (Пыжов) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Пыжов Иван Архипович

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