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Пыжов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867

Отец: Пыжов Иван Архипович

Мать: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Верзилина) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Пыжов Яков Павлович

Мать ребёнка: (Верзилина) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.1892

Дочь: (Пыжова) Анна Павловна

Мать ребёнка: (Верзилина) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.02.1897

Сын: Пыжов Семен Павлович

Мать ребёнка: (Верзилина) Екатерина Сергеевна

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