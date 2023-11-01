Пыжов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1867
Отец: Пыжов Иван Архипович
Мать: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1887
Сын: Пыжов Яков Павлович
Мать ребёнка: (Верзилина) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: (Пыжова) Анна Павловна
Мать ребёнка: (Верзилина) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
12.02.1897
Сын: Пыжов Семен Павлович
Мать ребёнка: (Верзилина) Екатерина Сергеевна