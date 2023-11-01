(Верзилина) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжов Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1887
Сын: Пыжов Яков Павлович
Отец ребёнка: Пыжов Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: (Пыжова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Пыжов Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1897
Сын: Пыжов Семен Павлович
Отец ребёнка: Пыжов Павел Иванович