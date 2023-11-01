(Верзилина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Верзилина) Екатерина Сергеевна

(Верзилина) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Пыжов Яков Павлович

Отец ребёнка: Пыжов Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1892

Дочь: (Пыжова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Пыжов Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1897

Сын: Пыжов Семен Павлович

Отец ребёнка: Пыжов Павел Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.