Прийменко Пелагея Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Пелагея Даниловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Хиония Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-71,зап-12
Рождение ребёнка
21.06.1872

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-149,зап-29
Рождение ребёнка
30.01.1875

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-12,зап-13
Рождение ребёнка
19.03.1878

Сын: Прийменко Хрисанф Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Рождение ребёнка
28.09.1880

Сын: Прийменко Харитон Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Прийменко Никон Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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