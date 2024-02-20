(Прийменко) Дарья Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.01.1875
Дата смерти04.06.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-12,зап-13
Крещение
30.01.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: криволукские крестьяне : Григорий Иванович Гаркушенко и Луи Филипповича Прийменко жена-Мария Евфимовна
Похороны
06.02.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Смерть
04.06.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-50,зап-6