(Прийменко) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Дарья Ивановна

(Прийменко) Дарья Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.01.1875

Дата смерти

04.06.1877

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1875

Отец: Прийменко Иван Иванович

Мать: Прийменко Пелагея Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-12,зап-13
Крещение
30.01.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: криволукские крестьяне : Григорий Иванович Гаркушенко и Луи Филипповича Прийменко жена-Мария Евфимовна
Похороны
06.02.1877
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Смерть
04.06.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-50,зап-6
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close