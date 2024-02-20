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Прийменко Хрисанф Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

19.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1878

Отец: Прийменко Иван Иванович

Мать: Прийменко Пелагея Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Крещение
20.03.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Григорий Иванович Гаркуша и Емельяна Михайловича Катяжного жена - Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно
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