Прийменко Хрисанф Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения19.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1878
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Крещение
20.03.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Григорий Иванович Гаркуша и Емельяна Михайловича Катяжного жена - Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно