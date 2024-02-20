(Прийменко) Феодосия Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения21.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-149,зап-29
Крещение
22.06.1872
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Корнелий Савельевич Евков и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно