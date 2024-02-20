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(Прийменко) Феодосия Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

21.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1872

Отец: Прийменко Иван Иванович

Мать: Прийменко Пелагея Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-149,зап-29
Крещение
22.06.1872
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Корнелий Савельевич Евков и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно
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