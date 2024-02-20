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Прийменко Харитон Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.09.1880

Дата смерти

01.10.1880

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1880

Отец: Прийменко Иван Иванович

Мать: Прийменко Пелагея Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.10.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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