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Прийменко Никон Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

14.07.1882

Дата смерти

04.04.1888

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1882

Отец: Прийменко Иван Иванович

Мать: Прийменко Пелагея Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
04.04.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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