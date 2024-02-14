Мурясов Биктимир
Место рожденияд.Амирово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурясов Мансур Биктимирович
Мать ребёнка: Мурясова Камиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович
Мать ребёнка: Мурясова Камиля
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович
Мать ребёнка: Мурясова Камиля
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна
Мать ребёнка: Мурясова Камиля
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Шарафутдинова (Мурясова) Зайтуна Биктимировна
Мать ребёнка: Мурясова Камиля
Рождение ребёнка
04.04.1927
Сын: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович
Мать ребёнка: Мурясова Камиля
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно