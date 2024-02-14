Мурясов Биктимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурясов Биктимир

Место рождения

д.Амирово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Мансур Биктимирович

Мать ребёнка: Мурясова Камиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович

Мать ребёнка: Мурясова Камиля

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович

Мать ребёнка: Мурясова Камиля

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Мать ребёнка: Мурясова Камиля

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Шарафутдинова (Мурясова) Зайтуна Биктимировна

Мать ребёнка: Мурясова Камиля

Рождение ребёнка
04.04.1927

Сын: Мурясов Басыр (Босыр) Биктимирович

Мать ребёнка: Мурясова Камиля

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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