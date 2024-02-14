Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Мурясов Биктимир
Мать: Мурясова Камиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурясов Хамид Биктахирович (Тахирович)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурясов Аужяр (Авзяр) Биктахирович (Тахирович)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мурясова) Хадия Биктахировна (Тахировна)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурясов Фарит Биктахирович (Тахирович)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мурясова) Хажяр Биктахировна (Тахировна)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касымова (Мурясова) Танзиля Биктахировна (Тахировна)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурясова Хабибя
Рождение ребёнка
15.07.1932
Дочь: Байтимирова (Мурясова) Хадикя Биктахировна (Тахировна)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Рождение ребёнка
1936
Сын: Мурясов Равиль Биктахирович (Тахирович)
Мать ребёнка: Мурясова Хабибя
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно