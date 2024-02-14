Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мурясов Биктимир

Мать: Мурясова Камиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Хамид Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Аужяр (Авзяр) Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мурясова) Хадия Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Фарит Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мурясова) Хажяр Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касымова (Мурясова) Танзиля Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурясова Хабибя

Рождение ребёнка
15.07.1932

Дочь: Байтимирова (Мурясова) Хадикя Биктахировна (Тахировна)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Рождение ребёнка
1936

Сын: Мурясов Равиль Биктахирович (Тахирович)

Мать ребёнка: Мурясова Хабибя

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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