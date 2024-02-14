Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович
Место рожденияд.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурясов Биктимир
Мать: Мурясова Камиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мурясова) Марьям Бикмухаметовна
Мать ребёнка: Мурясова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурясова ?
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурясова ?
Смерть
Неизвестно