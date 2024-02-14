Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурясов Биктимир

Мать: Мурясова Камиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мурясова) Марьям Бикмухаметовна

Мать ребёнка: Мурясова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурясова ?

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурясова ?

Смерть
Неизвестно

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