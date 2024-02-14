Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна
Место рожденияд.Амирово
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мурясов Биктимир
Мать: Мурясова Камиля
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1936
Рождение ребёнка
03.03.1938
Отец ребёнка: Халимов Гариф Гумерович
Рождение ребёнка
23.02.1940
Рождение ребёнка
18.01.1942
Рождение ребёнка
01.10.1953
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно