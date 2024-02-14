Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимова (Мурясова) Хатира Биктимировна

Место рождения

д.Амирово

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мурясов Биктимир

Мать: Мурясова Камиля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халимов Гариф Гумерович

Рождение ребёнка
25.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халимов Гариф Гумерович

Рождение ребёнка
03.03.1938

Сын: Халимов Баян Гарифович

Отец ребёнка: Халимов Гариф Гумерович

Рождение ребёнка
23.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халимов Гариф Гумерович

Рождение ребёнка
18.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халимов Гариф Гумерович

Рождение ребёнка
01.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халимов Гариф Гумерович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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