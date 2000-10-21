Юдин Андрей Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1971
Дата смерти21.10.2000
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1971
Отец: Юдин Станислав Дмитриевич
Мать: Юдина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина (Трошина) Марина Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.2000