Юдин Андрей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Андрей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1971

Дата смерти

21.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1971

Отец: Юдин Станислав Дмитриевич

Мать: Юдина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина (Трошина) Марина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.10.2000

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