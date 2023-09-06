Юдин Станислав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Александр Станиславович
Мать ребёнка: Юдина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1971
Сын: Юдин Андрей Станиславович
Мать ребёнка: Юдина Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно