Юдин Станислав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Станислав Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Александр Станиславович

Мать ребёнка: Юдина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1971

Сын: Юдин Андрей Станиславович

Мать ребёнка: Юдина Раиса Ивановна

Смерть
Неизвестно

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