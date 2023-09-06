Юдина Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Александр Станиславович

Отец ребёнка: Юдин Станислав Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Александр Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.09.1971

Сын: Юдин Андрей Станиславович

Отец ребёнка: Юдин Станислав Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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