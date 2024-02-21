Ложкин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Гулько) Валентина Андреевна
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Ложкина (Маслова) Зоя Андреевна
Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна
Смерть
Неизвестно