Ложкин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Гулько) Валентина Андреевна

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Ложкина (Маслова) Зоя Андреевна

Мать ребёнка: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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